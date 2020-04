La Prova del Cuoco cancellato? L’indiscrezione su Elisa Isoardi

Importanti modifiche Rai potrebbero portare alla cancellazione definitiva de La Prova del Cuoco.

Dopo oltre vent’anni di successi La Prova del Cuoco sarebbe stato cancellato dai nuovi palinsesti in programma per la Rai. L’emittente televisiva avrebbe preso un’importante decisione anche per la conduttrice, Elisa Isoardi, e per la conduttrice che l’ha preceduta alla conduzione dello show, Antonella Clerici.

La Prova del Cuoco cancellato

Secondo indiscrezioni la Rai avrebbe deciso di non rinnovare La Prova del Cuoco e per cui nei nuovi palinsesti Rai il programma potrebbe essere definitivamente cancellato. L’azienda avrebbe nuovi progetti anche per la conduttrice del programma, Elisa Isoardi, e per la conduttrice che ha fatto la “storia” del programma, ovvero Antonella Clerici. Sembra che per Elisa Isoardi si stia studiando una nuova collocazione in fascia pomeridiana mentre per quanto riguarda Antonella Clerici l’emittente televisiva avrebbe deciso di ricollocarla nuovamente nei suoi palinsesti, ma questa volta con un format tutto nuovo: nel programma si vociferano che potrebbero esserci anche lo chef Lorenzo Biagiarelli (fidanzato di Selvaggia Lucarelli) e Anna Moroni.

Sarà vero?





Per il momento ancora nessuna conferma o smentita sull’indiscrezione, ma i fan sono certamente impazienti di sapere se presto potranno rivedere la loro beniamina in una format di cucina. L’ultima apparizione tv di Antonella Clerici è stata a Sanremo 2020, dove si è commossa per le parole che il nuovo direttore Rai ha speso nei suoi confronti proprio in seguito al suo allontanamento dall’emittente tv. Sui social Antonella Clerici ha continuato ad aggiornare i fan e a preparare “ricette in diretta social” con Anna Moroni, ma ha sempre dichiarato di sentire la mancanza dei suoi impegni tv.