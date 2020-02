Antonella Clerici è scoppiata in lacrime in sala stampa a Sanremo: la conduttrice ha confessato di essere in un momento molto delicato.

Antonella Clerici non ha trattenuto le lacrime nella conferenza stampa di Sanremo 2020: la conduttrice, visibilmente emozionata, è scoppiata in lacrime dopo le parole del direttore di Rai Uno Stefano Coletta. Il direttore ha ribadito con convinzione la scelta della Rai di puntare su di lei. “Scusate se sono in lacrime ma è un momento brutto per me, avevo proprio bisogno di queste parole e di sentire il vostro affetto”.

Sanremo 2020, Antonella Clerici in lacrime

Non è riuscita a trattenere le emozioni in sala stampa a Sanremo 2020: Antonella Clerici è scoppiata in lacrime davanti ai giornalisti. Di fronte alle belle parole del direttore di Rai Uno, infatti, la conduttrice si è lasciata andare. “Sono lacrime di gioia e di riconoscenza – si scusa la conduttrice -. Per me è stato un anno complicato.

Grazie per avermi fatto sentire circondata da questo affetto, ne avevo bisogno”. Rivolgendosi poi al direttore ha aggiunto: “Per una volta mi sento presa per mano e mi piacerebbe affidarmi e fare una cosa che uno non si aspetta”. Infine: “Mi piacerebbe tornare e tirar fuori quello che so fare, con lui mi sento molto protetta“.

La terza serata di Sanremo è stata un successo e ha segnato un record di ascolti che non si vedeva dal 1997. Anche Amadeus ha incassato i complimenti del direttore Stefano Coletta: che ha rivelato che “questo è il Festival che sognavo di fare ad agosto se me ne avessero dato la possibilità. Ma questo risultato è merito anche delle persone che lavorano con me”. In diretta telefonica, invece, è intervenuto Roberto Benigni: “Un’emozione enorme, non ho nemmeno dormito”, ha detto.

Poi rivolgendosi ad Amadeus “Sei il migliore conduttore che ho conosciuto”.

La serata di giovedì 6 febbraio, ha comunicato la Rai, “è stata la miglior terza serata per share dal 1997 con 9 milioni 836 mila spettatori e il 54,5 per cento. La prima parte è stata vista da 13 milioni 533 mila persone con share del 53,6, mentre la seconda ha avuto 5 milioni 652 mila spettatori e share del 57,1. Il picco d’ascolto in termini di telespettatori è stato registrato alle 21.33 con 15 milioni 494 mila, in termini di share alle 23.56 con il 60,9 percento”.