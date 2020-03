Antonella Clerici e Anna Moroni di nuovo insieme per ingannare il tempo durante la quarantena con le loro ricette.

Per trascorrere positivamente il tempo mentre sono in casa – a causa della quarantena – Antonella Clerici e Anna Moroni hanno deciso “di riunirsi” con le dirette social, spiegando ai fan alcune gustose ricette.

Antonella Clerici e Anna Moroni

I fan sperano di poterle rivedere un giorno insieme dietro al piccolo schermo, ma nel frattempo Antonella Clerici e Anna Moroni hanno deciso d’ingannare il tempo in quarantena preparando ricette e piatti succulenti direttamente dalle loro case, raccontando ai fan le ricette insieme attraverso i social. Insieme, in diretta via social, le due hanno spiegato ai fan come preparare le crocchette di patate e i supplì, così come prelibati dolci e altre pietanze facilmente riproducibili in casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Moroni (@annamoronireal) in data: 14 Mar 2020 alle ore 2:20 PDT







Le due sono rimaste amiche inseparabili anche dopo che la loro collaborazione televisiva è giunta al termine, e i fan sono stati felicissimi di poter vedere le loro beniamine di nuovo insieme (seppure via social).

Antonella Clerici sta trascorrendo la quarantena imposta per contenere il Coronavirus ad Alessandria, insieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. La casa è immersa nella campagna e qui la conduttrice sembra aver trovato la serenità, nonostante spesso abbia dichiarato di sentire la mancanza dei suoi impegni televisivi e del rapporto con il pubblico. La sua ultima apparizione TV è stata al Festival di Sanremo 2020, al fianco del conduttore Amadeus.