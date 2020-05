Antonella Clerici torna con un nuovo show sulla cucina, mentre La Prova del Cuoco verrà definitivamente cancellato.

Come già rivelato dalle voci in circolazione negli scorsi mesi La Prova del Cuoco verrà cancellato: i vertici Rai hanno confermato la notizia mentre Antonella Clerici ha annunciato che presto tornerà con un nuovo show televisivo, sempre incentrato sul mondo della cucina.

Antonella Clerici torna in tv

I fan di Antonella Clerici non vedono l’ora di poter rivedere presto la conduttrice in tv: a quanto pare le sarebbe stata affidata la conduzione di un nuovo show di cucina che andrà in onda nella fascia di mezzogiorno e che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere realizzato proprio nella casa in campagna della conduttrice. La Prova del Cuoco, condotto da Elisa Isoardi, verrà invece cancellato e per il momento non è chiaro quali saranno i prossimi progetti della conduttrice (a parte la partecipazione a Ballando con le Stelle, rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus).





Antonella Clerici ha dato la notizia del suo ritorno in tv ai fan sui social, e con gioia ha annunciato: “Torno, torno! Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito davvero, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa”. Durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 la conduttrice era stata lodata proprio da Stefano Coletta, che si era detto pronto a concedere al più presto alla conduttrice uno spazio tutto suo in tv. La Clerici si era commossa e non aveva fatto segreto di aver sofferto molto per il suo allontanamento dal piccolo schermo.