A sorpresa Giulia Salemi ha svelato, a oltre un anno dalla vicenda, cosa l'avrebbe spinta a rompere con Francesco Monte.

Per mesi si sono avvicendate ipotesi e dubbi sulla fine della relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Nessuno dei due ha mai voluto fare chiarezza sui motivi che li avrebbero spinti a lasciarsi, ma ora l’ex gieffina ha deciso di svelare alcuni retroscena nel suo libro Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato.

Giulia Salemi e Francesco Monte: la rottura

Nel suo primo libro Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato, Giulia Salemi ha voluto confessare tutto di sé e della sua vita privata. Non poteva dunque glissare sulla sua storia con Francesco Monte come fatto in passato, e finalmente avrebbe spiegato perché lei e l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez si siano detti addio. La coppia è sbocciata nella casa del Grande Fratello Vip ed è naufragata pochi mesi dopo. Entrambi non rilasciarono dichiarazioni sulla fine della storia, e anzi ripresero le loro vite lontani dalle telecamere (oggi Monte è fidanzato con la bella modella Isabella Candia).





A quanto pare, a detta della Salemi, alla base della rottura ci sarebbe stato un “interesse non corrisposto“: “Non parlo di lui, ma parlo di me quando stavo con lui. Non ho mai voluto fare gossip su questa storia e non mi considero né vittima né carnefice, ma non potevo non parlarne dal momento che in questo libro non ho nascosto nulla della mia vita”, ha dichiarato l’influencer, che ha poi aggiunto: “Non ero così speciale per l’uomo con cui stavo. Ma se non sono abbastanza per te, non significa che sia così per tutti”, ha dichiarato. Insomma, Monte non le avrebbe dato la giusta importanza?