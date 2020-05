Giulia Salemi annuncia l’uscita del suo primo libro: il video

Con un ironico video via social, Giulia Salemi ha annunciato l'uscita del suo primo libro: "Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato".

Giulia Salemi ha finalmente rivelato il motivo del count down fatto su Instagram, e ha annunciato l’uscita del suo primo libro. Il titolo è “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato” e l’annuncio per il pre-ordine è stato accompagnato da un simpatico video realizzato dall’influencer prima dell’emergenza Coronavirus.

Giulia Salemi: l’uscita del libro

A sorpresa, dopo Giulia De Lellis, anche Giulia Salemi ha voluto scrivere un proprio libro incentrato – con tutte le probabilità – sulla sua vita sentimentale, passata e presente. Il titolo della prima fatica letteraria dell’influencer sembra però suggerire che più di uomini si parlerà di cioccolato, visto che il titolo annuncia già che “lo ha sempre preferito”. In tanti si chiedono se all’interno del volume sia raccontata anche la sua controversa storia con Francesco Monte, l’ex fidanzato conosciuto all’interno del Grande Fratello Vip e dopo il quale Giulia ha deciso di vivere la sua vita sentimentale con maggiore riserbo.

Oggi al suo fianco non è chiaro se ci sia qualcuno di speciale, e lei ha sempre preferito glissare sull’argomento.





A farle i complimenti per l’uscita del primo libro però, ci ha pensato anche un’altra famosa ex di Monte, ovvero Paola Di Benedetto (vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip): “Fiera di te”, ha scritto la showgirl tra i commenti al post della Salemi. L’annuncio per il preordine è stato accompagnato da un simpatico video che Giulia Salemi ha specificato esser stato realizzato prima dell’emergenza Coronavirus.