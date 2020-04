Paola Di Benedetto è la vincitrice della quarta edizione del Gf Vip, secondo posto per Paolo Ciavarro e terzo per Sossio Aruta.

Paola Di Benedetto è la vincitrice della quarta edizione del Gf Vip, nonostante i pronostici dessero la vittoria a Paolo e Patrick. Ciavarro, infatti, ha dovuto accontentarsi del secondo posto, mentre la medaglia di brondo è per Sossio Aruta. Paola, la vincitrice di questa edizione, ha scelto di donare in beneficenza l’intero montepremi da 100 mila euro. La somma, quindi, verrà devoluta alla Protezione civile.

Gf Vip, Paola Di Benedetto vincitrice

Paola era arriva all’Isola dei Famosi single e si era parlato molto di lei soprattutto per il flirt con Francesco Monte, ma al Grande Fratello è arrivata fidanzata con Federico Rossi. Infatti, durante il reality è emersa la sua grinta, la voglia di mettersi in gioco e nonostante la lite con Fabio Testi, ne è poi nata una grande amicizia. Il pubblico ha voluto premiarla per questo: Paola Di Benedetto è la vincitrice della quarta edizione del Gf Vip.

Paolo Ciavarro è arrivato secondo: la sua indole da bravo ragazzo non ha convinto il pubblico.

Lo ricorderanno tutti per le “cronache rosa” e per la storia nata con Clizia, che è stata in seguito squalificata dal reality. Sossio Aruta, invece, era stato il primo proclamato alla finale, ma nonostante questo è arrivato terzo in classifica. L’ex calciatore, volto noto del reality Campioni, aveva partecipato prima del Gf anche a Uomini e Donne e a Temptation Island Vip.

La classifica

Patrick Ray Pugliese, nonostante, le grandi aspettative su di lui, non è riuscito a guadagnarsi la vittoria: forse il fatto di non essere un vip lo aveva fatto amare dal pubblico. Per lui solo il quarto posto, mentre al quinto si è classificato Aristide Malnati. Antonella Elia, uno dei personaggi al centro del dibattito della Casa si è piazzata al sesto posto, mentre Andrea Denver è stato eliminato all’inizio della puntata finale.