Ilary Blasy ha lanciato una tutta sexy: comoda e con le spacche.

Recentemente Ilary Blasi, la showgirl romana e moglie dell’ex calciatore Francesco Totti, è andata a trovare i suoceri e, oltre a mostrare la casa in cui il marito ha vissuto la sua infanzia, ha ostentato un look molto originale, sebbene insolito. Lady Totti ha deciso di puntare sulla comodità, scegliendo una tuta originale il cui pantalone ha delle lunghe e sexy spacche laterali.

La tuta di Ilary Blasi

Anche Ilary Blasy, dopo quasi due mesi trascorsi in casa a causa dell’emergenza da Covid-19, ha ripreso, come tutti gli italiani, la sua vita normale. Nel fine settimana scorso, Lady Totti, assieme all’ex calciatore, ha fatto visita ai suoceri. Per l’uscita la bellissima showgirl ho indossato un abbigliamento comodo e, nello stesso tempo, molto sexy: una tuta azzurra con una felpa crop con cappuccio e maniche lunghe e un particolarissimo pantalone avente dei lunghissimi spacchi laterali che hanno messo in mostra le gambe lunghe e snelle della donna.

Oltre alla tuta, Ilary ha sfoggiato delle sneachers bianche ed è apparsa completamente senza trucco, come a voler dimostrare l’esigenza di un pizzico di semplicità e spensieratezza.

La casa di Francesco Totti

La conduttrice televisiva, durante la visita ai genitori del marito, ha anche mostrato una parte della casa in cui quest’ultimo ha trascorso la sua fanciullezza. In alcune Stories ha immortalato l’elegante salone, una scalinata in legno con appese al muro delle grandi foto di Francesco e, per ultima, la cameretta del calciatore, dove sul letto è rimasto un vecchio cuscino della Roma e sul muro vi è una gigantografia in cui appare Er Pupone mentre abbraccia un cane.