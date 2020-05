Francesco Totti e Ilary Blasi si sono immortalati nella loro prima passeggiata a Roma insieme ad amici dopo il lockdown

Cappellino con visiera e mascherina nera: così si è immortalato Francesco Totti in giro per Roma insieme a Ilary Blasi. L’ex bomber si è difatti finalmente concesso una passeggiata per le vie del centro capitolino dopo il lungo lockdown da coronavirus. Insieme a lui, camuffato da semplice turista, c’erano appunto la moglie e alcuni amici, con i quali l’ex capitano della Roma è riuscito a vedere le bellezze della città eterna senza essere assediato da tifosi e paparazzi.

Francesco Totti a Roma con la mascherina

Qualche settimana fa, lui stesso aveva commentato in una diretta Instagram: “Quando sarà consentito, approfitterò dei pochi turisti per visitare nuovamente il centro di Roma”. Detto fatto: Francesco ha così sfruttato la bella giornata della scorsa domenica 17 maggio 2020 per ritrovare la sua città nel massimo splendore.

Il passaggio tra la prima parte della cosiddetta fase 2 e questa seconda parte, molto più aperta, ha dunque regalato un momento di libertà a Francesco Totti e Ilary Blasi, agognato da tempo da entrambi così come da tutti gli italiani.





Nei giorni scorsi avevamo visto l’ex capitano della Roma e la conduttrice mentre erano impegnati in un allenamento casalingo di coppia. Le loro acrobazie ginniche avevano di fatto mandato in visibilio i loro fan, così come le foto della festa di compleanno della secondogenita Chanel, che ha compiuto 13 anni. Il “Pupone” aveva più volte ammesso quanto finora fosse sempre stato complicato visitare la sua città a causa della popolarità sua e di sua moglie.