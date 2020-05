Ilary Blasi mostra ai fan la sua lussuosa casa a Roma

Ilary Blasi ha mostrato ai fan la casa in cui abitano lei e suo marito, Francesco Totti, insieme ai loro tre bambini.

Ilary Blasi ha mostrato ai fan dei social degli scatti inediti della sua casa: con un tour “virtuale” attraverso le sue stories Instagram la conduttrice ha mostrato la villa a due piani in cui abitano lei e Francesco Totti, e ha mostrato anche alcuni scatti top secret di suo marito.

Ilary Blasi: la casa

Da sempre molto riservata per quanto riguarda il mondo social, sembra che durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus Ilary Blasi abbia scelto di fare uno strappo alla regola e infatti ha mostrato ai fan la sua casa e alcuni scatti inediti di suo marito. Dalle immagini condivise dalla conduttrice è possibile vedere come la casa si sviluppi in due piani (divisi da una scala in legno) e come sia molto luminosa grazie alle ampie vetrate.

In qualsiasi angolo della casa sono presenti foto degli affetti più cari della famiglia Totti, a partire dai tre figli Cristian, Chanel e Isabel.



Per la gioia dei fan Ilary Blasi ha condiviso nel suo tour virtuale anche qualche scatto inedito di suo marito di giovane, e ha commentato con ironia “Faceva anche il modello!”. La coppia, com’è noto, possiede un lussuoso attico nel quartiere Eur di Roma. La casa che Ilary ha mostrato sui social probabilmente è invece una delle ville con giardino che lei e suo marito hanno acquistato fuori città, anche se non ci sono conferme a riguardo. Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus Ilary Blasi è tornata a mostrarsi più frequentemente sui social e ad esempio ha messo a parte i fan dei suoi problemi “di ricrescita” per via della chiusura dei parrucchieri.