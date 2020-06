La gaffe di Riccardo Fogli mette in imbarazzo Amadeus

Riccardo Fogli spara a salve su un personaggio in diretta tv: la gaffe avrà messo in serio imbarazzo Amadeus?

Riccardo Fogli è stato ospite a I Soliti Ignoti dove ha partecipato a un gioco che, in caso di vittoria, gli avrebbe consentito di ricevere 25mila euro destinati ad andare in beneficenza. Il cantante – evidentemente inconsapevole delle regole del gioco – si è reso protagonista di alcune gaffe in diretta tv.

Riccardo Fogli: le gaffe in diretta

Ai Soliti Ignoti Riccardo Fogli avrebbe dovuto riconoscere “Fausto” parente di alcuni volti noti presentati nel corso della puntata. Fogli evidentemente non era particolarmente informato sulle regole del gioco, ma a parte questo si è reso protagonista di alcune clamorose gaffe in diretta tv prendendosela col malaugurato “Fausto” che, per regolamento del gioco, non ha potuto rispondere a nessuna delle sue provocazioni – che hanno messo in seria difficoltà Amadeus. Dopo aver escluso a priori alcuni dei possibili parenti del personaggio per via dei suoi capelli (“Lui ha ne ha pochi, non può essere“), il cantante dei Pooh ha infierito anche sull’età del malaugurato Fausto: “Ha cinquant’anni? Ne dimostra molti di più!”, ha detto incredulo.

Per finire dopo averlo paragonato ad una possibile “sorella” Fogli ha anche affermato che “lei è uscita molto meglio di lui”.





Mentre Amadeus ha come sempre provato ad attenuare i toni usati dal protagonista del suo show sui social è scoppiata una bufera, ma in molti non hanno potuto fare a meno di trovare divertente il fatto che Fogli abbia riempito di “insulti” il malcapitato personaggio senza che lui potesse replicare per via del regolamento del gioco.