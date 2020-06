Cosa faceva Elodie prima di diventare una delle più famose cantanti del panorama italiano? A rivelarlo è stata lei stessa.

Oggi Elodie è una delle cantanti più apprezzate del panorama italiano e pur essendo giovanissima (è nata il 3 maggio 1990) ha avuto una storia non sempre semplice e lei stessa ha raccontato in prima persona quale sarebbe stata la sua scalata verso il successo.

Elodie: il lavoro prima di diventare famosa

Elodie è originaria di Roma ma da giovanissima si è trasferita a Lecce per seguire un suo amore dell’epoca. Lì ha dovuto come prima cosa cercare lavoro e da cameriera dopo poco tempo ha scelto di lavorare come cubista (mestiere che tra le altre cose svolgeva anche sua madre). A raccontare quell’esperienza è stata la stessa cantante, che ha dichiarato: “All’inizio non è stato facile perché anche vedere la gente che ti guarda, che lo vedi che pensa di te che sei una fallita, insomma che non c’è approvazione nello sguardo, un po’ ti infastidisce, ti scatenava rabbia”.

Oltre ad aver lavorato come cubista ha iniziato a fare la vocalist, e da lì a diventare cantante il passo è stato breve. Dopo una prima partecipazione a X Factor dal quale venne eliminata (nel 2009, e dopo il quale decise di non cantare per circa 5 anni) la giovane cantante è entrata nella scuola di Amici e da lì è iniziata la sua scalata verso il successo.



Oggi, oltre ad essere una cantante molto seguita, è fidanzata con il collega rapper Marracash (conosciuto sul set del brano Margarita). Sui social i fan di Elodie continuano a crescere e in tanti non vedono l’ora di ascoltare i suoi nuovi successi nel campo musicale.