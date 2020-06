Camille Gottlieb, chi è la bellissima nipote di Grace Kelly

La figlia di Stephanie di Monaco, Camille Gottlieb, ha fatto strage di cuori sui social: somiglia alla nonna Grace Kelly.

Classe 1998 Camille Gottlieb è la figlia più piccola di Stephanie di Monaco, e ha attirato l’attenzione della stampa internazionale per la sua bellezza simile a quella della nonna Grace Kelly.

Camille Gottlieb: chi è

Le cronache monegasche già parlano di Camille Gottlieb come di colei che darà del filo da torcere alla cugina Charlotte Casiraghi, e a ragione: la giovane figlia di Stephanie di Monaco sembra aver ereditato in tutto e per tutto la bellezza della nonna Grace Kelly, e del resto quei tratti femminili e delicati sembrano essere un retaggio di famiglia.

Camille è nata dalla relazione che Stephanie ha avuto con il capo della sicurezza di Palazzo Grimaldi, e trattandosi di una figlia nata fuori dal matrimonio non possederebbe titoli regali. Sui social sembra che abbia molto seguito e a quanto pare avrebbe risposto a tono agli haters che l’avrebbero presa di mira talvolta per il suo aspetto fisico:

“Me ne infischio di essere la più bella o la più brutta della mia famiglia.

E soprattutto me ne infischio della vostra opinione. Ma ciò di cui sono in ogni caso cosciente, è che le persone che passano le loro giornate e le loro nottate a criticare me, mia sorella, mia madre e i nostri rispettivi padri sono ridicole”, avrebbe risposto la nipotina di Grace Kelly.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Camilloush (@camillerosegottlieb) in data: 8 Dic 2019 alle ore 7:22 PST







Per quanto riguarda la sua vita privata come tutto il resto della sua famiglia anche Camille è piuttosto riservata, ma sui social sono presenti alcune foto che la ritraggono in compagnia di amici e presunti fidanzati.