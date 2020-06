In un lungo sfogo su Instagram, Lodo Guenzi ha raccontato di essere stato vittima di atti di bullismo ai tempi della scuola

Lodo Guenzi, frontman della band Lo stato sociale nonché ex giudice di X Factor, nelle scorse ore ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram. Nel post in questione, l’artista è tornato nello specifico a ripercorrere i suoi anni da adolescente, quanto fu vittima di atti di bullismo a scuola.

Il cantante ha raccontato di essere stato preso di mira perché considerato “troppo esile ed effeminato”. Quegli anni non furono dunque per lui affatto semplici, tanto da costringerlo persino a dover cambiare istituto.

Lodo Guenzi: “Mi chiamavano Cinzia”

Il messaggio ha raccolto una pioggia di like e commenti, dove molti hanno evidentemente trovato in quella vissuta da Lodo Guenzi un’esperienza comune a tanti altri giovani.

In classe era preso di mira dai bulli, che arrivarono a chiuderlo in un bidone e a prenderlo in giro chiamandolo Cinzia. Oggi Lodo si è nettamente rifatto, ma ha tuttavia ammesso di non essere ancora riuscito a perdonare i suoi haters ante litteram.