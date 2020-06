Ospite del programma televisivo di Rai 1, Io e Te, Valeria Marini ha ammesso al conduttore Pierluigi Diaco di aver commesso "grandi errori" nella sua carriera televisiva.

Valeria Marini è stata ospite della trasmissione pomeridiana di Rai 1, Io e te. Nel salotto di Pierluigi Diaco, la bionda showgirl ha raccontato e ri-vissuto aneddoti che hanno toccato, e toccano tuttora, sia la sua vita privata che quella professionale.

In particolare, su quest’ultima si rimprovera: “Ho fatto troppi reality“.

Valeria Marini a Io e Te: “Ora mi costruisco”

Fresca di partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, per Valeria non è la prima apparizione a un reality show.

Infatti, negli ultimi quattro anni, il suo curriculum vanta presenze in altri programmi di rilievo targati Mediaset: Temptation Island Vip con il suo, ormai, ex fidanzato, Isola dei famosi per due edizioni e, appunto, Grande Fratello Vip per la prima e la quarta edizione. Proprio la sua ultima esperienza è stata fondamentale per capire che doveva dire basta: “Il tempo della panna è finito ora si va alla sostanza” afferma Valeria incalzata dalle parole del conduttore.

La Marini è, quindi, decisa a mettere un punto definitivo a questo capitolo della sua vita e iniziare ufficialmente a “costruirsi“. L’esperienza del reality show è una tappa obbligatoria per chi ne ha l’occasione ma “si può fare una sola volta“. Chiuso il sipario “devi dare perché il pubblico ha bisogno di emozioni“.

Un nuovo punto di partenza che permette di crescere e di lasciare alle spalle gesti e comportamenti sbagliati, com’è accaduto proprio a Valeria. Uno di quei momenti è il confronto con Rita Rusic, avvenuto durante l’ultima edizione del GFVip, ricordato anche da Diaco stesso. Di fronte a questo fatto, la showgirl ha cercato in tutti i modi di giustificarsi ma il conduttore chiosa “I personaggi tv spesso si prestano a invenzioni mediatiche per far si che si parli di sé” chiudendo così la questione e augurandosi il meglio per Valeria.