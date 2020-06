Le ultime elaborazioni dello Studio Frasi sui dati Auditel rivelano che il premier Conte e papa Bergoglio sono stati i protagonisti degli ascolti tv

Rai e Mediaset si contendono da sole oltre il settanta per cento degli ascolti tv in prima serata. Il settore generalista tiene botta, anche in un periodo tremendo funestato dall’emergenza coronavirus. Un’analisi effettuata dall’Osservatorio dello Studio Frasi sui dati Auditel ha confermato come dalla fine del 2019 ai primi 6 mesi del 2020 il piccolo schermo abbia visto crescere il numero di spettatori.

La media è stata di quasi 11 milioni e mezzo di utenti nelle 24 ore e di oltre 26 milioni nella fascia del prime time.

Ascolti tv: Conte e Bergoglio i preferiti

Stando sempre alle stesse elaborazioni di cui sopra, la classifica delle trasmissioni più viste avrebbe del resto risentito dell’attualità legata all’emergenza sanitaria. In cima alla lista si collocano difatti ben tre comunicazioni del premier Giuseppe Conte a reti pressoché unificate.

La più vista risulta essere la diretta del 26 aprile, quando il Presidente del Consiglio annunciò la fine della cosiddetta Fase 1. Numeri consistenti si sono inoltre registrati per la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco nel pieno della pandemia, il 27 marzo scorso.

Per quanto riguarda invece le fiction, la più vista è Il Commissario Montalbano, seguita da Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero. Completano la classifica dei programmi più visti le quattro serate del Festival di Sanremo, la Via Crucis e due Tg1 serali. L’edizione delle venti del tg della rete ammiraglia è stata la più seguita della stagione, mentre il TgR continua a crescere in termini percentuali.