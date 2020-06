Iva Zanicchi si è da poco trasferita in una deliziosa villetta in Brianza con il suo compagno di vita Fausto Pinna: le foto della casa

Come sappiamo, Iva Zanicchi ha compiuto quest’anno la ragguardevole età di 80 anni, anche se resta fresca come una rosa, soprattutto in termini di pensiero. Vera icona della tv e della musica italiana, il suo talento l’ha portata a diventare un esempio per molte donne.

Con il compagno Fausto Pinna, la diva nostrana si è peraltro da poco trasferita in una splendida villa immersa nel verde della Brianza. Avete dunque già visto la sua spettacolare magione?





Iva Zanicchi, la casa in Brianza

Nata a Ligonchio nel 1940, Iva Zanicchi è una solida pietra miliare dello spettacolo del Belpaese.

Dal punto di vista sentimentale, la cantante è legata da oltre un trentennio con il produttore Fausto Pinna, col quale non è mai convolata a nozze ma con cui vive serenamente da tempo. La loro nuova casa in Brianza è dunque composta da una sala da pranzo molto spaziosa, come si intravede anche dagli scatti social che l’artista condivide su Instagram.

In tali contenuti si intravedono inoltre i due divani damascati oro e rosso, collocati al centro del salone. Sono poi presenti delle ampie vetrate che regalano grande luminosità all’intera stanza, dove Iva ama organizzare spesso cene luculliane con i suoi amici. Nella cucina, vero regno dell’aquila di Ligonchio, si trovano inoltre maioliche bianche e azzurre, nonché un lungo ripiano dove sono collocati i fornelli e due lavabi. Per il bagno la cantante emiliana ha optato per uno stile classico, con piastrelle bianche e rosa e una vasca idromassaggio.

La casa è infine circondata da un giardino con diversi alberi da frutto, curati dalla stessa Iva.