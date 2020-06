Ramona Amodeo è incinta del secondo figlio. L'influencer ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato una polemica molto accesa.

Ramona Amodeo, ex volto noto di Uomini e Donne, è incinta del suo secondo figlio. L’influencer tiene sempre aggiornati tutti i suoi follower su Instagram, raccontando loro come vive la gravidanza e la sua quotidianità. Una foto che ha pubblicato recentemente su Instagram, però, l’ha fatta finire direttamente al centro di una forte polemica.

La ragazza è stata toccata nel suo ruolo di mamma e queste critiche sono state molto pesanti.





Ramona Amodeo incinta: le critiche

Ramona Amodeo è stata attaccata molto duramente dopo una foto che ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram. La giovane influencer ha mostrato uno scatto che la ritrae mentre mangia pesce crudo alla ventisettesima settimana di gravidanza.

L’ex volto di Uomini e Donne è stata immediatamente vittima di una grande pioggia di critica e molti follower l’hanno accusata di non prestare abbastanza attenzione al bambino che porta in grembo.

L’intento della ragazza era quello di sfatare il mito che non si può mangiare pesce crudo in gravidanza, come lei stessa ha scritto su Instagram.

L’Amodeo ha spiegato che se si è sicuri del locale a cui si fa riferimento e della freschezza dei prodotti che vengono usati, allora è possibile mangiare pesce crudo in gravidanza. Non sono stati d’accordo i suoi follower, che l’hanno criticata, nonostante l’influencer sappia benissimo come comportarsi, visto che è alla sua seconda gravidanza ed è già mamma della piccola Annachiara, nata nel 2017. Un attacco esagerato, soprattutto tenendo conto che si tratta di una donna in dolce attesa.