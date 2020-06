Belen, spunta un messaggio risalente alla presunta rottura con Stefano

Belen aveva annunciato la rottura da Stefano già un mese fa? Spunta un messaggio che sembra faccia riferimento alla vicenda.

Circa un mese fa sembrava che tutto scorresse per il meglio tra Belen e suo marito, Stefano De Martino. Ora che la crisi tra i due è praticamente acclarata sui social è spuntato un messaggio – inizialmente passato inosservato – che la showgirl avrebbe scritto facendo proprio riferimento alla rottura.

Belen Rodriguez: la rottura

“Chi non ha capito chi è, e non è pronto a difendere ciò che è non potrà mai essere libero”, ha scritto Belen sui social mettendo la sua iniziale “B”. Il messaggio risalirebbe a circa un mese fa e secondo alcuni fan dell’argentina sarebbe stato da lei scritto a seguito della rottura da Stefano De Martino che, ormai, sembra data per certa.

I due non hanno svelato apertamente i motivi dietro la rottura, che sarebbe giunta improvvisa come un fulmine a ciel sereno. La coppia aveva trascorso insieme anche la quarantena per l’emergenza Coronavirus e da settimane sui social si avvicendavano voci riguardanti il possibile arrivo di una seconda cicogna. Poi, quando Stefano è partito per Napoli per le registrazioni di Made in Sud, sembra che improvvisamente si sia rotto qualcosa: da quel momento sui social sono spariti i messaggi e le dediche che i due sarebbero stati soliti farsi, mentre Belen si è sfogata affermando di “stare soffrendo” con un video sui social.

Il ballerino continua a mettere like sui social unicamente alle foto del figlio, Santiago, e a quanto pare sarebbe tornato a Milano solo per far visita al bambino.