Benedetta Rossi è apparsa totalmente irriconoscibile in uno scatto sui social: la foto della food blogger con i capelli lunghi e ricci

Benedetta Rossi è senza dubbio una delle food blogger più amate e seguite del nostro paese. Col suo programma Fatto in casa per voi su Real Time ha fatto appassionare alla cucina moltissimi telespettatori, che ne apprezzano la bravura così come la semplicità e la genuinità.

Insieme al marito Marco, inoltre, la donna porta avanti una fiorente attività nel suo agriturismo in provincia di Fermo e gestisce l’account social dove vengono pubblicate quotidianamente le sue succulente ricette. Pur avendo molti affezionati fan, Benedetta Rossi è però spesso vittima anche di attacchi online, ai quali ha sempre risposto con grande pacatezza e signorilità.

Benedetta Rossi irriconoscibile

Qualche tempo fa sul profilo social della food blogger marchigiana è tuttavia apparsa una foto decisamente inusuale.

Si tratta per la precisione di uno scatto del passato, che vede Benedetta Rossi da giovane. Il suo look si rifà decisamente agli anni 80, mostrandola con una chioma lunga e riccia. L’acconciatura appare dunque parecchio insolita per chi è abituato a vederla con il taglio super corto che la contraddistingue da sempre in tv. La food blogger, oggi 48enne, nello scatto in questione era una scanzonata 14enne, ma dimostrava già il sorriso furbetto che l’ha resa così popolare nel tempo.