Stuzzicato a Made In Sud, Stefano De Martino risponde a una battuta sulle milf: la reazione del danzatore al gossip degli ultimi giorni

Stefano De Martino pare essere diventato il bersaglio preferito di Peppe Iodice, che già nella scorsa edizione di Made In Sud lo prendeva di mira con efficaci battute sulla sua vita privata. Chiaramente a tenere banco è sempre la storia con Belen Rodriguez, specialmente ora che la coppia sta vivendo un nuovo momento di crisi.

De Martino: replica alla battuta

L’attore non ha dunque perso l’occasione per stuzzicare nuovamente l’ex ballerino di Amici, ponendogli domande indiscrete sulla sua sfera sentimentale. Proprio Stefano, del resto, aveva dichiarato pochi giorni fa che non avrebbe più risposto a questioni inerenti il suo privato. Così, in piena difficoltà, De Martino si è trovato a fronteggiare questo circostanza imbarazzate in diretta in prima serata su Rai Due.

Alla domanda dell’irriverente Peppe Iodice: “Ma veramente ti piacciono le vecchiarelle, le milf? Chi è questa conduttrice?”, la reazione di Stefano è stata pur tuttavia pacata.

“Ma tu non devi leggere il web, queste sono fake news”, ha infatti rispetto il padrone di casa, stando in bilico allo scherzo e cavandosela per il rotto della cuffia.