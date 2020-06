Si susseguono i gossip sulle presunte liaison di Stefano De Martino: a parlare è ora una ex ballerina di Made in Sud

Due ex volti di Made in Sud sono stati accostati a quello di Stefano De Martino, ma perché? Il novello conduttore si trova da giorni al centro del gossip per via della nuova presunta rottura con la popolare moglie Belen Rodriguez.

La ricerca spasmodica di una sua nuova fiamma potrebbe dunque portare qualcuno a commettere degli errori, come pare sia successo proprio di recente.

Stefano De Martino: nuove liaison?

Nuovi rumors sull’ex ballerino di Amici lo vedevano addirittura già “conteso” fra due donne, anche se prontamente è giunta la smentita da parte del suo ufficio stampa. Stefano De Martino non ha quindi nessuna nuova liaison, anche se nelle scorse ore una delle due protagoniste del chiacchiericcio mediatico ha voluto dire la sua.

Si tratta per la precisione di Maria Rosaria, ex ballerina del programma comico di Rai Due, che si vocifera sia stata particolarmente vicina al De Martino.





La ragazza ha dunque postato su Instagram uno sfogo, decidendo poi di rendere privato il suo profilo.

La giovane sembra del resto essere una persona tranquilla e soprattutto lontana dal gossip. Circa un anno fa si è anche allontanata dal mondo della tv dopo essere diventata mamma del piccolo Alessandro. Oggi l’ex danzatrice fa l’istruttrice di pilates e insegna danza e si è detta incredula in merito alle voci comparse sul suo conto relativamente alla sua probabile relazione con il conduttore partenopeo.