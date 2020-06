Stefano De Martino è stato protagonista di un momento d'imbarazzo a Made In Sud quando gli sono stati chiesti ragguagli su di Belen

Se Belen Rodriguez non ha mai mostrato problemi a confidarsi con il pubblico e a discutere della crisi, Stefano De Martino è di parere opposto. Di recente, peraltro, il giovane ballerino ha dichiarato che non parlerà più del suo privato nelle prossime interviste, ma solo di questioni lavorative e professionali.

Nell’ultima puntata di Made in Sud, ad ogni modo, qualcuno gli ha tuttavia rivolto una domanda scomoda riguardante proprio la popolare moglie. E per Stefano non è stato proprio uno dei momenti migliori… vediamo perché.

Stefano De Martino in imbarazzo per Belen

Per la precisione, il comico Peppe Iodice, prendendo alla larga il gossip tra De Martino e la Rodriguez, ha commentato: “Stammi bene a sentire. Non voglio entrare nell’intimo e nella privacy, ma devo chiederti se ci sono delle novità“.

De Martino ha dapprima finto di non capire replicando: “Nessuna novità, sono anche diminuiti i contagi”. Il comico dello show di Rai Due non ha però mollato la presa: “Ma a chi importa? A casa tutto bene? Si è sbloccata la situazione?”.

A quel punto il conduttore non ha più potuto tergiversare, chiedendo di andare avanti con la trasmissione. “Allora ti porto i saluti di una persona, ti saluta affettuosamente la Rodriguez. Cosa le devo dire?”, ha continuato ancora il comico. Stefano ha così cercato di chiudere lo sketch per uscire da quel momento imbarazzante: “Dille che la saluto tanto. Ricambia affettuosamente i saluti a Belen“. Chissà se la showgirl argentina si trovava in quel momento davanti alla televisione sintonizzata su Rai Due…