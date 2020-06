La rottura tra Belen e Stefano è sulla bocca di tutti: anche Giancarlo Magalli e Pierluigi Diaco ne hanno parlato in diretta tv.

Nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco Giancarlo Magalli si è lasciato sfuggire una battutina su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la cui recente rottura è ormai sulla bocca di tutti.

Diaco, Magalli: il commento su Belen e Stefano

A quanto pare la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è davvero sulla bocca di tutti: a Io e Te Giancarlo Magalli, interrogato da Diaco a proposito di chi avrebbe avuto il piacere d’intervistare tra i colleghi più giovani, ha fatto proprio il nome del ballerino e si è lasciato sfuggire una freddura su Belen.

“Intervisterei De Martino per chiedergli se la moglie lo ha picchiato”, ha detto il conduttore prima di lodare le capacità del ballerino come conduttore di Made in Sud.





Belen Rodriguez e il marito non hanno apertamente confermato la notizia della loro rottura, ma ormai da oltre un mese i due non si fanno vedere assieme e a quanto pare De Martino si sarebbe recato a Milano solo per andare a trovare il figlio Santiago (la showgirl intanto, secondo i rumor in circolazione, avrebbe iniziato a cercarsi una casa per conto proprio).

Belen ha lanciato diversi messaggi via social che sembrerebbero proprio confermare la notizia della sua crisi col marito, e in tanti tra i fan sono affranti per quello che sembrava un ritorno di fiamma dalle migliori premesse. Da tempo si vociferava infatti che i due stessero cercando di avere un secondo figlio e in tanti erano convinti che presto i due avrebbero anche rinnovato le loro promesse di matrimonio. Cosa sarà successo tra la showgirl argentina e il ballerino?