Taylor Mega e Tony Effe al lago: effusioni piccanti in motoscafo

Taylor Mega e Tony Effe sono stati beccati mentre si scambiavano effusioni piccanti su un motoscafo.

Taylor Mega e Tony Effe sono stati beccati in atteggiamenti intimi su un motoscafo sul lago. Sono ufficialmente tornati insieme, dopo aver trascorso la quarantena insieme. La convivenza forzata ha rafforzato il legame tra i due, che ora sembrano essere molto più uniti e complici.

La coppia ha deciso di concedersi una piccola fuga romantica sul Lago di Como e sono stati immortalati dal settimanale Chi mentre si scambiavano effusioni particolarmente piccanti.

Taylor Mega e Tony Effe insieme

Gli scatti pubblicati dal settimanale mostrano una coppia incredibilmente affiatata.

Le effusioni piccanti sono continue e sembra proprio che sia tornato definitivamente il sereno. Taylor e Tony stanno insieme, tra alti e bassi, dal 2018, dopo essersi conosciuti sui social network. Nel 2019 si sono presi una pausa, ma alla fine hanno deciso di provarci ancora una volta, complice il lockdown che li ha costretti a vivere nella stessa casa.

Lo scatto di Chi mostra una coppia piena di passione e di voglia di stare insieme, che finalmente si è ritrovata dopo la tempesta. Nel periodo in cui non sono stati insieme il rapper ha frequentato la top model Vittoria Ceretti. Taylor Mega, invece, prima di conoscere Effe, ha avuto anche delle relazioni con due donne: Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello, e Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ora, per Taylor e Tony sembra essere arrivato il momento giusto per viversi la loro storia d’amore.