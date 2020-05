Taylor Mega sta passando parecchio tempo insieme alla sua ritrovata fiamma, il cantante Tony Effe: li lega soprattutto una forte passione per il lusso

La liaison tra Taylor Mega e Tony Effe sembra andare a gonfie vele. Dopo aver passato la quarantena insieme a Milano, la popolare influencer e il cantante romano non si lasciano infatti per un secondo nemmeno in questa cosiddetta Fase 2. Ricordiamo che i due si erano detti addio lo scorso anno, quando Tony iniziò una relazione con la modella Vittoria Ceretti. Ma evidentemente il legame con la Mega era così forte da farlo decidere per un riavvicinamento, rivelato poi ai fan in occasione di una vacanza alle Maldive dello scorso gennaio. L’intesa tra i due artisti è del resto sempre stata molto elevata, come dimostrano sia le foto dei paparazzi sia i contenuti da loro postati sui rispettivi profili social.

Taylor Mega e TonyEffe: univoca passione

In questi giorni di lento ritorno alla normalità, Taylor Mega e Tony Effe stanno dunque passando ancora molto tempo insieme. Spesso e volentieri li vediamo parecchio svestiti, come in uno degli ultimi scatti postati su Instagram. In esso, per la precisione, si vedono i due sdraiati e abbracciati, mentre guardano entrambi l’obiettivo. Il cantante, a torso nudo, mostra i tanti tatuaggi, mentre Taylor è avvolta in una lussuosa vestaglia di Versace dal costo di circa 2000 euro.





L’interesse di entrambi per il lusso è peraltro noto a tutti. Se Taylor Mega spende infatti cifre improponibili per capi e accessori super griffati, Tony Effe non è da meno. Di recente, per esempio, il trapper si è fatto paparazzare con indosso un completo di Dior dal valore di oltre 2000 euro, già sfoggiato anche da Cristiano Ronaldo.