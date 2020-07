Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo hanno dato un lieto annuncio sui social che riguarda la loro famiglia: ecco di cosa si tratta

Questo per Amadeus sembra essere un periodo decisamente d’oro. Dopo la magistrale conduzione del Festival di Sanremo dello scorso febbraio, il noto conduttore siculo è tornato nel preserale di Rai Uno con I Soliti Ignoti – Il Ritorno, a seguito della pausa forzata determinata dall’emergenza sanitaria da coronavirus.

Se per ora il divertente show è in ogni caso tornato in stand-by per la pausa estiva, per Amadeus il lavoro si non è certo fermato. È infatti già impegnato alla prossima edizione del Festival della canzone italiana, dove ne è già stata confermata la presenza come direttore artistico nonché conduttore.

Amadeus e Giovanna felici e orgogliosi

Il simpatico professionista di casa Rai sta ottenendo soddisfazioni non solo in ambito lavorativo. Anche nel settore privato si è infatti visto arrivare delle belle novità.

Qualche ora fa sul profilo Instagram che condivide con la moglie Giovanna Civitillo, Amadeus ha infatti dato un annuncio davvero particolare. Riferendosi nello specifico al figlio José Alberto, i due orgogliosi genitori hanno esultato alla vista della sua pagella scolastica. Nonostante un anno particolarmente movimentato e con la didattica a distanza, il ragazzino è riuscito a ottenere delle ottimi votazioni finali, per l’immensa gioia di mamma e papà.