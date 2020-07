Belen Rodriguez si gode in totale serenità le vacanze sul motoscafo, sempre più lontana da Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, come ogni estate, si è mostrata con una foto davvero esplosiva a bordo di un motoscafo. La showgirl argentina, che si è concessa un weekend sul Lago di Como in dolce compagnia, ha appena vissuto un momento molto delicato della sua vita che l’ha spinta ad esporsi sempre di più, descrivendo tutto il dolore che stava provando dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, papà di suo figlio Santiago, a cui la donna ha scritto una bellissima lettera.

La donna si è mostrata sui social in modo molto naturale, mostrando i segni di quanto è stata toccata da quanto accaduto.

Belen Rodriguez esplosiva in motoscafo

Improvvisamente, dopo tanto dolore, Belen Rodriguez sembra essere tornata in carreggiata. La showgirl è pronta per la sua nuova vita, lontana anni luce da Stefano De Martino e dai pettegolezzi che girano sul suo conto.

Lo scoop lanciato da Dagospia, secondo cui il ballerino avrebbe una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi, non è stata commentata dalla Rodriguez, che sta cercando di non essere più coinvolta in queste notizie di gossip.





La showgirl vuole godersi l’estate e ritrovare la sua serenità, anche se sembra sempre che i due cerchino di provocarsi anche a distanza.

La Rodriguez si è mostrata in tutta la sua bellezza a bordo di un motoscafo, che ha guidato lei stessa, mostrando un lato B perfetto. Belen sembra essere tornata quella di un tempo, anche se alcune voci pensano che questo suo atteggiamento e questa sua ripresa accelerata siano solo un modo per provocare Stefano De Martino, che tra i due sembra essere quello più propenso ad iniziare subito una nuova vita.