Sossio e Ursula hanno battezzato Bianca ed era presente anche Riccardo.

Sossio e Ursula, la cui relazione è nata nel salotto di Uomini e Donne, hanno finalmente battezzato la loro piccola Bianca. La festa è stata organizzata il 5 Luglio 2020 e per l’occasione la piccola ha indossato un abito rosa da favola.

I protagonisti del Trono Over hanno condiviso le foto della bambina sui social, ottenendo tantissimi complimenti per il suo look da vera principessa e ovviamente per la sua bellezza. Ursula Bennardo e Sossio Aruta, che hanno spostato il loro matrimonio al prossimo anno, hanno vissuto una relazione molto travagliata, ma ora sono una famiglia meravigliosa e davvero molto unita.

Sossio e Ursula battezzano Bianca

Finalmente il battesimo della piccola Bianca è arrivato. La festa è stata molto attesa e rinviata a causa del lockdown. La bambina è stata vestita come una vera principessa, con un vestitino rosa da sogno e un cerchietto stupendo. Mamma e papà sono molto orgogliosi del frutto del loro amore e condividono le sue foto per mostrare a tutti la sua bellezza. Ursula aspettava questo giorno da diversi mesi e lo aveva rivelato diverse volte sui suoi social network.

Finalmente il momento è arrivato e hanno potuto festeggiare insieme la loro bambina.





Al battesimo della piccola Bianca era presente anche un ospite speciale: Riccardo Guarnieri. L’ex cavaliere del Trono over ha messo da parte i rancori nei confronti di Sossio, che ha mostrato nuove tensioni con Antonio Zequila, e i due sono diventati ottimi amici.

La sua presenza alla festa ne è una dimostrazione. In molti hanno notato che il cavaliere si è presentato da solo e questo ha ulteriormente confermato le voci secondo cui la sua storia con sarebbe finita ancora una volta.