Dopo aver scoperto di essere positiva al Coronavirus, Michela Persico ha dichiarato di essere in dolce attesa: le parole della fidanzata di Rugani

Nel mese di marzo, in pieno lockdown, Michela Persico aveva dichiarato di essere risultata positiva al Coronavirus. L’annuncio della giornalista sportiva era arrivato a pochi giorni di distanza da quello del suo fidanzato Daniele Rugani, il primo calciatore di serie A ad aver contratto il virus.

La notizia è del resto ancor più spiacevole considerando che la 28enne, oggi al settimo mese di gravidanza, all’epoca era quasi al termine del primo trimestre.

La notizia della dolce attesa era stata diffusa dalla diretta interessata nel corso di un’intervista rilasciata a un noto settimanale di gossip. Impossibile non pensare che la giovane si era immaginata tutt’altra tipologia di annuncio. Ma ai tempi del Coronavirus tutto viene messo in discussione.

Dove tutto è diventato precario, anche quelle che prima sembravano delle certezze, il timore serpeggia sempre più in ogni aspetto della nostra esistenza. “Una grande paura per entrambi. Oggi viviamo separati”, aveva confidato ancora la Persico, spiegando questa loro decisione come precauzione dopo che Daniele è risultato positivo al contagio.

View this post on Instagram Oggi di bianco vestita, buona serata a tutti 😜🌟 #summer A post shared by Michela Persico (@michelapersico) on Jul 6, 2020 at 11:07am PDT

Michela Persico: “Non so cosa succederà”

Michela Persico, però, ha sempre voluto evitare allarmismi. Secondo la sua diretta testimonianza, sia lei sia Rugani stavano bene nonostante la positività al Covid-19. Per loro si è trattato, più che altro,di un vero e proprio scherzo del destino, visto che erano entrambi contentissimi di aver saputo di aspettare un bambino.

Avrebbero voluto dare questo lieto annuncio in tutt’altro clima, ma hanno dovuto affrontare con positività questo momento così delicato. “Non riesco nemmeno a parlarne, devo capire che cosa succederà”, ha rivelato ancora la donna.