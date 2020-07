Roberta Morise e Ignazio Boschetto sono una coppia e si frequentano da un po' di tempo.

Roberta Morise e Ignazio Boschetto sono una coppia. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri e il cantante de Il Volo si frequentano da un po’ di tempo, almeno secondo l’indiscrezione di Dagospia. Il portale ha svelato i dettagli di questa frequentazione, raccontando che la coppia è stata vista a giugno in Calabria.

In questi giorni la conduttrice ha dedicato una storia su Instagram proprio a Boschetto, mostrandolo mentre veniva trasmesso in televisione. Per il momento i due mantengono il silenzio, per cui questo scoop non è stato né confermato né smentito.

Roberta Morise e Ignazio Boschetto insieme

Roberta Morise e Ignazio Boschetto, secondo il gossip, stanno insieme da un po’ di tempo. La donna era stata al centro del gossip per una presunta relazione con Eros Ramazzotti, che aveva però smentito immediatamente questa voce sottolineando che sono solo molto amici.

La conduttrice, che è stata mandata via da I Fatti Vostri, sembra aver trovato finalmente il sorriso grazie al cantante de Il Volo, con cui farebbe coppia.





L’estromissione della conduttrice dalla trasmissione, secondo alcuni, sarebbe opera di Giancarlo Magalli, per via di alcune frasi che ha detto su di lei, anche se in realtà lui ha espresso parole di stima e affetto per la collega.

Sono girate molte voci riguardo questa esclusione televisiva, ma per il momento l’unica cosa certa è che nella prossima edizione verrà sostituita. Sicuramente ci saranno altre opportunità lavorative per lei, e intanto si gode una meravigliosa estate in compagnia di Ignazio Boschetto. Bisogna semplicemente aspettare che i due decidano di uscire allo scoperto.