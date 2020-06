Giancarlo Magalli ha fatto una clamorosa gaffe con Roberta Morise nel tentativo di farle un complimento.

Roberta Morise affianca il conduttore Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, e durante una delle ultime puntate dello show la splendida conduttrice ha dovuto imparare a incassare anche le gaffe del collega.

Giancarlo Magalli: la gaffe in diretta

Nel tentativo di fare un complimento a Roberta Morise, Magalli ha pronunciato una vera e propria freddura nei suoi confronti: “Guardate quanto è bella, bianca”, ha detto indicando l’abito bianco della conduttrice, e ha poi aggiunto: “Virginale, almeno nell’abito”.

La Morise ha continuato a sorridere, apparentemente incurante della sua battuta. Non è la prima volta però che Magalli fa gaffe in diretta: recentemente, intervistando Paolo Fox, ha avuto un’uscita non proprio elegante sui suoi colleghi in Rai. Inoltre è impossibile dimenticare la querelle tra lui e l’ex collega Adriana Volpe, anch’essa corredata da gaffe e battutacce indirizzate dal conduttore alla collega.





Tra lui e Adriana Volpe le cose si sono messe sempre peggio, e alla fine la conduttrice ha deciso di affrontare Magalli in tribunale. Lui, dal canto suo, si è sempre schernito dalle accuse (la collega ha anche detto che le avrebbe reso la vita impossibile) e ha anche chiesto pubblicamente ad Adriana Volpe di fare la pace. La conduttrice, per tutta risposta, ha affermato che Magalli non l’avrebbe cercata neanche per farle le condoglianze quando è scomparso suo suocero (durante l’emergenza Coronavirus).

Come andranno a finire le cose tra i due? Per il momento, la gaffe di Magalli con Roberta Morise, ha divertito i fan dei social che come sempre non hanno mancato di prendere in giro il conduttore per le sue gaffe in tv.