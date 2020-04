Eros Ramazzotti ha voluto rivelare la verità sul presunto flirt con la showgirl Roberta Morise: il lungo post del cantante su Instagram

Eros Ramazzotti ha deciso di rompere definitivamente il silenzio dopo i recenti quanto insistenti gossip sul conto della sua vita sentimentale. In un momento così particolare come questo, subito dopo la rottura con la moglie Marica Pellegrinelli, l’artista è infatti tornato a far parlare di sé. L’argomento di fuoco degli ultimi tempi è stato di fatto il suo presunto flirt con la showgirl Roberta Morise, ex compagna di Carlo Conti. Fino a oggi il cantante romano aveva preferito non dar adito ai chiacchiericci. Tuttavia poche ore fa ha per l’appunto deciso di esporsi una volta per tutte. Ecco dunque che con un lungo post su Instagram ha svelato come stanno davvero le cose:

Visualizza questo post su Instagram Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip(e chissà ancora quante altre volte succederà )😱in un momento storico per l’Umanità. Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise ) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico. Mi ritrovo a leggere della drammaticità di quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto nel mio paese, i tanti morti, la situazione precaria di milioni di famiglie, la solitudine della quarantena che chissà quando finirà, del futuro incerto dei nostri figli e di noi stessi. E poi, il contrasto becero di notizie false che anche i miei figli leggeranno e delle quali vorranno delle risposte. Ecco, questo io lo trovo veramente schifoso e disumano, nessun rispetto per tutte le vittime e le loro famiglie,per quelli che sono ancora in pericolo, per i medici, gli infermieri e la sanità tutta. Nessun rispetto per la mia persona i miei figli,la mia famiglia, insomma, menefreghismo totale in un momento veramente delicato per l’umanità. Se é vero che con il coronavirus cambieranno tante cose( e così dovrà essere) spero che anche questo cambi, l’informazione e il modo di trattare le notizie prima di pubblicarle. Forza Italia 🇮🇹 ci rialzeremo ancora più forti e mi auguro migliori ❤️ Eros Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 9 Apr 2020 alle ore 1:50 PDT

Stando pertanto alle dichiarazioni riportate da Eros Ramazzotti, tra lui e la bella calabrese non vi è nessuna relazione.

I due sono solo amici e si stimano reciprocamente. Il musicista si è così tolto qualche sassolino dalle scarpe, evidentemente stufo di dover leggere il suo nome accostato indebitamente a quello di altre persone.