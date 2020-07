Delusa dal comportamento di Antonio, Annamaria ha manifestato l'intenzione di voler lasciare il programma

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la seconda puntata trasmessa giovedì 9 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle sei coppie, due vip e quattro nip.

Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Annamaria e Antonio. Ecco cosa è successo.

Annamaria e Antonio a Temptation Island

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island si vede Annamaria confidare a Valeria le proprie insicurezze. Quest’ultima, quindi, ripete più volte alla fidanzata di Antonio che è bellissima. Chiamata nel pinnettu, Annamaria vede il fidanzato Antonio particolarmente vicino alla tentatrice Ilaria, con il ragazzo che le chiede se possa essere il suo prototipo.

Una volta ricevuta una risposta affermativa, Antonio ha proseguito il discorso affermando di vederla “Metaforicamente, cucciola, ti vedo molto una donna da proteggere. I tuoi occhi mi piacciono moltissimo, mi metti in difficoltà nel guardarti”. In seguito si vedono Ilaria e Antonio assieme mentre si stuzzicano in acqua, con Antonio che poi rivela alla tentatrice che “Al di fuori di questo programma non avrei problemi a frequentarti personalmente“.



Parole che non sono passate di certo inosservate, con Annamaria che si è mostrata pronta a preparare le valigie e andarsene via dal programma. “Me ne voglio andare. Non glielo faccio fare a mio discapito“. “Non voglio il falò, me ne voglio andare. Non ha senso che sto qua”, afferma Annamaria. Alla fine, convinta dalle compagne di avventura decide di restare nel programma, con il conduttore Bisciglia che annuncia nuovi video durante il falò per Annamaria.