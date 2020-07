Nella seconda puntata di Temptation Island si vede Valeria sempre più vicina al tentatore Alessandro. Ecco la reazione di Ciavy

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la seconda puntata trasmessa giovedì 9 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle sei coppie, due vip e quattro nip.

Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Ciavy e Valeria. Ecco cosa è successo.

Ciavy e Valeria a Temptation Island

Chiamato nel pinnettu, Ciavy vede un video in cui Valeria dice di sentire la mancanza del fidanzato e che sarebbe disponibile a ricominciare. Allo stesso tempo, però, la ragazza manifesta i propri dubbi sulla loro relazione e con lo scorrere delle immagini si vede Valeria sempre più vicina al tentatore Alessandro.

“Lui ha un cuore, per me lui è il mio amore nonostante tutto. Ridere con lui è la cosa più bella che mi è capitata”, afferma Valeria. Il single Alessandro Basciano quindi cerca di punzecchiarla dicendo: “Se ci siamo avvicinati c’è un motivo”.

Proprio il rapporto con quest’ultimo sarà oggetto del video che verrà mostrato a Ciavy durante il falò. Immagini particolarmente forti in cui si vedono Alessandro e Valeria molto vicini, con tanto di abbracci e baci sul collo da parte di lui. “Mi porti a letto? Mi rimbocchi le coperte”, dice lei. Ciavy quindi esclama: “Vedo un controsenso tra quello che dice e quello che fa. Piange, le manco, e poi…”.

Ma non solo, poco dopo gli viene mostrato un secondo video in cui si vede Alessandro organizzare una cena romantica sulla spiaggia. La donna quindi confessa al ragazzo: “Tra le tue braccia sto bene, mi chiedo se qualcosa è cambiato, se Ciavy adesso dovesse arrivare, non so se sarei felice di vederlo”.

Visualizza questo post su Instagram Immagini davvero forti… Ciavy chiederà il falò di confronto? #TemptationIsland 🔥 Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 9 Lug 2020 alle ore 1:14 PDT

Tornata dalla cena con Alessandro, Valeria si confessa con Manila Nazzaro. Quest’ultima quindi le dice: “Mi sono emozionata io a vedervi. Perché ti devi privare di cose così?”. Valeria, dal suo canto, rivela che con Ciavy non vive più da tempo certe sensazioni. Ciavy quindi reagisce affermando: “Vero, ora c’è qualche attenzione e sorpresa di meno. Però lei manca di rispetto, non usa la testa. Voglio vedere fino a che punto arriva. Qui dalla parte della ragione sono io, non lei“.