Presto potremo rivedere Simona Ventura alla guida di un nuovo programma su Rai Due: tutte le novità sulla presentatrice piemontese

Sempre molto apprezzata e seguita, Simona Ventura potrebbe tornare presto su Rai Due con un nuovo programma. Nel palinsesto autunnale della tv di Stato ci sarebbe infatti pronto per lei un nuovo progetto, ossia un”branded content” che la riporterebbe sul piccolo schermo.

Simona Ventura pronta al rilancio

Dopo una lunga pausa, la conduttrice era tornata a condurre alcune trasmissioni grazie soprattutto all’intervento di Maria De Filippi. Con Temptation Island Vip aveva di fatto riconfermato il suo talento, mentre a The Voice of Italy e La Settimana Ventura aveva rimesso in piedi la sua carriera di traghettatrice televisiva. La trasmissione dedicata al calcio era poi stata interrotta a marzo per via dall’emergenza sanitaria da coronavirus, mettendone altamente in forse la possibile riapparizione.

Nel mentre, qualche tempo fa Simona Ventura aveva fatto sapere di essere al lavoro su un nuovo programma televisivo insieme al futuro marito Giovanni Terzi. Lei ne avrebbe rivestito i panni di autrice e produttrice, lui invece di conduttore. Seppur al momento ancora incerto, il futuro lavorativo della torinese sarà foriero di grandi novità. “La partita del secolo della mia carriera è la prossima, non mi guardo mai indietro”: così aveva dichiarato la diretta interessata in un’intervista al Messaggero.