Lorenzo ha visto un video con protagonista la fidanzata Manila che non ha particolarmente gradito.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la seconda puntata. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle sei coppie, due vip e quattro nip. Tra i protagonisti del reality la coppia formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro.

Ecco cosa è successo.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro

Tra i personaggi più apprezzati della settima edizione di Temptation Island, Lorenzo Amoruso si è fatto notare fin da subito per i suoi consigli e saggezza. Sicuro della sua storia d’amore con Manila Nazzaro, giunto al falò dei fidanzati si è ritrovato a vedere un video con protagonista la fidanzata che non ha particolarmente gradito. Nelle immagini in questione si vede l’ex Miss Italia farsi cospargere della crema dal single Simone, tuttavia senza alcuna malizia.

A far infuriare Lorenzo Amoruso, infatti, sono state alcune dichiarazioni della donna che ha affermato: “Lui sta a Firenze e non vuole trasferirsi, io lo vorrei ma non posso lasciare Roma perché devo lavorare. Non posso dipendere da un uomo, come mantengo i miei figli?”. Lorenzo Amoruso, quindi, interrompe la visione del video ed esclama: “Dice bugie, ho parlato di prendere una casa a Roma. Non mi piace che parli di “eterni fidanzatini” e non ho mai lasciato nessuna fidanzata o convivente in mezzo alla strada.

Sembra che io non sia una garanzia per lei. Io non lascerò mai Firenze perché ho interessi economici e amici, lei dice mezze verità”.



Dopo la richiesta del conduttore, quindi, Lorenzo Amoruso riprende la visione del filmato e vede la fidanzata a suo agio con i single.

L’ex calciatore quindi dice: “Che giochi di mer*a”. Per poi aggiungere: “Ragazzi, noi qui siamo dei signori, dobbiamo svegliarci. Io non ho toccato mezza ragazza, ‘ste bambinate non si fanno”. Tornato al villaggio poi ha continuato: “Non ha capito con chi ha a che fare se pensa di fare la deficiente con me. Bugie che piovono come caramelle, è un anno che penso di prendere una casa a Roma”.