La foto di Barbara D'Urso al mare ha fatto impazzire tutti i suoi fan.

Barbara D’Urso fa letteralmente impazzire i fan con uno scatto pubblicato su Instagram. Carmelita, che è rimasta vittima di un infortunio, è una delle conduttrici italiane più amate e più odiate nello stesso tempo e i suoi programmi sono in assoluto tra i più seguiti.

Con la sua spontaneità e la sua semplicità, la D’Urso riesce a conquistare anche tutti i follower che la seguono anche sui social network. Sulla sua bellezza non si può dire nulla, tanto che su di lei gli anni sembrano proprio non voler passare.

Visualizza questo post su Instagram Rosso! 😍 #ricordi #mare #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 10 Lug 2020 alle ore 4:09 PDT

Barbara D’Urso in bikini

Barbara D’Urso, che si è scontrata con Ornella Muti, non si cura di tutte le critiche che riceve e va avanti per la sua strada con grande determinazione. Anche sui social si sente sempre libera di scrivere e pubblicare ciò che desidera, ignorando completamente qualsiasi tipo di critica. La conduttrice ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram che ha letteralmente fatto impazzire tutti i suoi fan, scatenando tantissimi complimenti e nello stesso tempo tantissime critiche.





Con Barbara D’Urso funziona proprio così, gli utenti sul web si dividono sempre a metà tra chi la difende e la ama per quello che è e chi non fa altro che criticarla. Lo scatto pubblicato dalla conduttrice risale a qualche anno fa e ritrae la donna in spiaggia con un costume rosso, bella come sempre.

I follower hanno apprezzato molto questa foto e le curve generose della conduttrice, ma molte persone hanno iniziato a criticarla e ad accusarla, arrivando addirittura ad insinuare che non si tratta del suo vero corpo.