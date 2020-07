Amitabh Bachchan, star di Bollywood, è positivo al Coronavirus ed è stato ricoverato.

La star di Bollywood, Amitabh Bachchan è risultato positivo al Coronavirus. In India si sono registrati 820.916 casi di Covid-19, con 22.123 decessi, che lo rendono il terzo paese più colpito di tutto il mondo. L’attore ha 77 anni e dopo essere risultato positivo al tampone è stato ricoverato in un ospedale di Mumbai insieme al figlio Abhishek, a sua volta positivo al Coronavirus.

Entrambi gli attori si trovano in ospedale, ma non sono casi gravi.

Amitabh Bachchan positivo al Coronavirus

Amitabh Bachchan è una vera e propria star di Bollywood, che ha conquistato l’India, dove c’è stato un notevole aumento dei casi di Coronavirus. Negli ultimi cinquant’anni ha recitato in più di 200 film e la sua carriera è stata davvero incredibile. Inoltre, Bachchan è un ex politico ed è stato anche un conduttore televisivo.

L’11 Ottobre, giorno del suo compleanno, si è ritrovato fuori dalla sua residenza a Mumbai un numero davvero incredibile di fan, pronti a fargli gli auguri e festeggiare con lui. Questo dimostra quanto sia amato da tutti i suoi fan.

L’annuncio lo ha dato l’attore stesso sul suo profilo Twitter, che conta 43 milioni di follower. “Tutti coloro che sono entrati in contatto con me negli ultimi 10 giorni devono per favore sottoporsi al test” ha scritto l’attore, rivolgendosi a tutti coloro che lo conoscono. La famiglia Bachchan è la più influente di Bollywood. Marito, moglie e figlio sono tutti attori e la nuora è Aishwarya Rai, che in India è famosissima.

Il figlio ha chiesto a tutti su Twitter di mantenere la calma. I due attori sono in ospedale ma con sintomi lievi.