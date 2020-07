Anna Tatangelo contro un paparazzo a Roma: “Voi potete fare le foto?”.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, nonostante si siano lasciati da tempo, sono sempre sotto l’occhio del gossip. Non manca mai occasione in cui, giornalisti e curiosi, non pongano delle domande scomode ai due cantanti. In occasione di una recente intervista, rilasciata al Corriere della Sera, Anna Tatangelo, ha parlato del cantante napoletano.

La romana ha detto di essere rimasta in buoni rapporti con Gigi. Ciò è dovuto principalmente alla presenza di Andrea, il figlio che hanno avuto quando erano ancora sposati. Tra i due, come ha detto la cantante, c’è un rapporto di stima e di rispetto reciproco. Per Anna, questo è un periodo di grande novità e cambiamenti. Come tutti hanno avuto modo di vedere sui social, infatti, la cantante di Sora ha avuto una netta trasformazione: da bruna è diventata totalmente bionda.





Anna Tatangelo e lo sfogo

Come alcuni ben informati dicono, Anna pare abbia una nuova relazione amorosa. Secondo alcuni il fortunato sarebbe un membro della sua band. Proprio per questo motivo, è molto seguita e ricercata dai paparazzi. Muniti di macchina fotografica e cellulare, i vari fotografi seguono costantemente la Tatangelo.

Per lei è diventato talmente un problema che ha finito per sbottare. Mentre si trovava in centro a Roma, con una sua amica, Anna si è accorta della presenza dei paparazzi. La cantante, infastidita dalla situazione, ha chiosato: “Voi potete fare le foto e io no? Fanno pure i vaghi”.

Il video su Instagram

Per distogliere l’attenzione, Anna è poi entrata in un negozio. Il paparazzo, per ironizzare sulla situazione, ha poi detto alla Tatangelo di ricordarsi di indossare la mascherina.

La romana ha poi condiviso, tra le storie del suo account Instagram, il video di quel momento.