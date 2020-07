Jada Pinkett confessa una relazione: la reazione del marito Will Smith

Jada Pinkett ha confessato una relazione al marito Will Smith in diretta.

Jada Pinkett confessa una relazione in diretta, lasciando tutti senza parole. Il marito Will Smith, che ha confessato che il padre lo picchiava, ha reagito in un modo unico. Il matrimonio tra la Pinkett e Smith ha avuto qualche momento di profonda crisi, ma la coppia è ancora molto unita ed innamorata.

Circa quattro anni fa, però, la loro relazione sembrava essere finita per sempre. Questo ha spinto Jada Pinkett a cercare di rifarsi una vita, anche se alla fine l’amore ha vinto su tutto e i due sono tornati insieme. Durante il “Red Table Talk”, che l’attrice conduce su Facebook, Jada Pinkett ha confessato al marito di aver avuto una relazione con un cantante.

Jada Pinkett confessa una relazione

Jada Pinkett ha confessato di aver avuto una relazione con un cantante in diretta, al marito Will Smith. In realtà la confessione è dovuta alle parole del rapper August Alsina, che ha dichiarato in un’intervista di aver avuto una storia con la Pinkett in passato, con tanto di “benedizione” di Will Smith. Le sue parole avevano fatto pensare a tutti che i due avessero una relazione aperta. Questo è stato smentito dalla coppia.





Jada Pinkett ha avuto una relazione con Alsina nel momento in cui era separata da Will Smith. La donna ha spiegato che probabilmente, siccome i due si erano separati in modo amichevole, il rapper può aver pensato di avere il permesso dell’attore.

La Pinkett ha sottolineato che secondo lei il cantante voleva semplicemente sottolineare di non essere un rovina famiglie, cosa che infatti non è. Will Smith, allora, ha chiesto alla moglie cosa aveva provato quattro anni fa. “Volevo solo stare bene. Era passato tanto tempo da quando mi ero sentita bene” ha risposto la donna. Per smorzare la tensione, Will Smith, che ha incontrato Fabio Rovazzi in passato, ha usato una battuta di “Bad Boys”: “We ride together, we die together.

Bad marriage for life“.