In vacanza in Salento, Cristiano Malgioglio è stato preso di mira da un gruppo di oche: il racconto del fattaccio in un video sui social

L’ultimo video Instagram di Cristiano Malgioglio è diventato virale. In vacanza nella splendida Salento, con costume, occhiali da sole e ciuffo d’ordinanza il cantautore si è incamminato verso una spiaggia piena di bamboo. Lì ha però avuto un incontro inaspettato con un gruppo di oche ed è subito esploso il fuori programma.

“Bambole, venite da me. Sentite come cantano, possono fare le coriste nel mio prossimo disco….”, ha detto con enfasi l’ex gieffino. Le oche però hanno preso a inseguirlo e tra urla e disperazione, lui infine è caduto per terra. Documentata la disavventura nel suddetto video, pare che poi Malgiogio abbia dovuto far ricorso alle cure mediche a seguito dell’imprevisto attacco dei pennuti.

Per fortuna per l’artista siciliano si è risolto tutto per il meglio ed è potuto tornare nel resort dove alloggia.