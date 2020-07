Il mancato distanziamento sociale avrebbe scatenato l'ira di Cristiano Malgioglio in aereo, dando vita a una lite in piena regola

Cristiano Malgioglio è senza dubbio uno dei parolieri maggiormente di successo della musica nostrana. Con un carattere eccentrico e amante dell’attenzione fin da giovane, l’artista è parecchio seguito anche sui social, dove i fan non si perdono nemmeno una delle sue chicche giornaliere.





Proprio nelle scorse ore il cantante è stato tuttavia protagonista di una giornata parecchio movimentata a bordo di un aereo. Pare infatti che abbia perso le staffe mettendosi a urlare e scatenando il caos nel velivolo. La lite prima del decollo sarebbe scaturita dal fatto che Malgioglio avrebbe perso la pazienza perché non voleva sedersi “gomito a gomito con uno sconosciuto”.

Cristiano Malgioglio: lite in aereo

Dopo alcuni momenti di tensione, Malgioglio avrebbe chiesto spiegazioni al personale di bordo. Come sappiamo, in questa nuova fase dell’emergenza da Covid-19 gli aerei sono tornati a volare con il pieno dei passeggeri. Pertanto anche la risposta dell’equipaggio non è tardata ad arrivare, precisando come le nuove regole non prevedano il distanziamento. L’ex gieffino avrebbe però voluto mantenere il distanziamento sociale allo scopo di contenere il contagio da coronavirus.

La situazione si sarebbe poi appianata solo grazie all’intervento dell’assistente del cantautore, che lo segue in tutti i suoi viaggi. L’uomo lo avrebbe di fatto convinto a restare sull’aereo, tranquillizzandolo e spronandolo a prendere posto senza ulteriori problemi.