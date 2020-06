In una recente intervista radiofonica, Cristiano Malgioglio ha spiegato il perché della sua singolare collezione di mutande

Senza tema di smentite, Cristiano Malgioglio è certamente uno dei protagonisti della spettacolo più divertenti e apprezzati dagli italiani. Oltre a essere un grande autore di pezzi musicali, il professionista catanese è infatti molto ironico in tutte le sue apparizioni sul piccolo schermo.

Di recente ospite a Viaradio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha peraltro rilasciato ulteriori esilaranti dichiarazioni relative alla sua particolarissima collezione.





Cristiano Malgioglio collezionista di slip

“Faccio collezione di mutande. Nessuno lo sa, ma io quando non ho un cavolo da fare compro mutande.

Ho due fissazioni nella vita”. Intervenuto dunque nella trasmissione radiofonica di Francesco Fredella, Malgioglio ha confessato quest’altra sua particolarità del privato. “Non mi prendete per pazzo. Quando passo da una lavanderia mi piace vedere la roba dentro le macchine”, ha precisato l’artista, rinnovando per l’ennesima volta la simpatia che trasmette in chi lo segue e lo stima.