Uomini e Donne, Irene Capuano: nuovo amore dopo Luigi Mastroianni

Irene Capuano ha trovato un nuovo amore dopo Luigi Mastroianni.

Irene Capuano, dopo la fine della storia con Luigi Mastroianni, nata a Uomini e Donne, ha finalmente un nuovo amore. L’ex corteggiatrice ha ormai dimenticato il suo ex e tutti i fan che desideravano un ritorno di fiamma devono mettersi il cuore in pace.

L’influencer sta trascorrendo un’estate piena di amore, ed ora si trova in vacanza in Sardegna, in dolce compagnia. I due non sono ancora usciti ufficialmente allo scoperto, ma gli indizi social confermano che tra loro è nata una relazione molto importante.

Irene Capuano nuovo amore

Irene Capuano ha finalmente voltato pagina, lasciandosi alle spalle la sua storia d’amore con Luigi Mastroianni. La ragazza è andata avanti e ha trovato un nuovo amore. Stiamo parlando di Cristian Galletta, un grande amico dell’ex tronista Lorenzo Riccardi. Potrebbe essere stato proprio lui a presentare i due amici. Al momento l’influencer si trova in Sardegna insieme a lui, come confermano le storie Instagram che i due stanno pubblicando quotidianamente.





Le storie dimostrano che i due si trovano nella stessa spiaggia e ci sono state diverse segnalazioni di persone che li hanno visti insieme. Per il momento probabilmente hanno deciso di evitare di ufficializzare la relazione sui social network, ma le loro storie parlano da sole.

Irene era stata scelta da Luigi a Uomini e Donne, ma dopo una storia d’amore travagliata, che ha appassionato tutti i fan, sono arrivati alla conclusione che era meglio separarsi. Un amore importante, ma durato meno di un anno. Ora sono mesi che i due si sono lasciati e ormai ognuno è andato per la sua strada, anche se rimane un grande affetto e un grande rispetto.