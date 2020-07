Giulia De Lellis rischia una denuncia per truffa dopo aver partecipato a una campagna definita benefica a favori degli orafi di Valenza

Brutte notizie per Giulia De Lellis, che si trova a rischio di denuncia nientemeno che per truffa. Qualche giorno fa, la nota blogger aveva realizzato delle IG Stories dove sponsorizzava un’iniziativa benefica a favore degli orafi di Valenza. Gli artigiani avrebbero dovuto nello specifico ricevere l’intero ricavato degli incassi delle vendite.

Come riportato da un noto settimanale di gossip, però, pare che la gioielleria incaricata delle vendite non abbia rispettato l’accordo e che dunque si siano profilati i caratteri di una truffa.

Giulia De Lellis: i dettagli

A mettere in luce l’intera vicenda è stata Barbara Rizzi, presidentessa del Consorzio DiValenza, che ha tirato in ballo proprio Giulia De Lellis. Nello specifico la donna ha chiesto che chi ha organizzato la raccolta fondi si renda manifesto, altrimenti girerà il video alla Procura della Repubblica di Alessandria.





Palesatasi dunque la titolare della gioielleria, la risposta è che sarebbe stata la vulcanologa romana a leggere “male il copione’”. A intervenire è stato poi anche il legale della stessa Rizzi, che ha confermato:“Ci sono tutti i presupposti per una denuncia-querela per truffa.

[…]. Toccherà poi alla procura vedere se ci sono gli estremi per procedere”. Anche l’onorevole della Lega Lino Pettazzi ha chiesto chiarezza sulla vicenda, mostrando dubbi sulla veridicità dei prodotti pubblicizzati, che non sembrano di gioielleria ma piuttosto bigiotteria. Giulia De Lellis rischia in questo modo una spiacevole denuncia per truffa, anche se molto probabilmente è stata ingannata lei stessa.