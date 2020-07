Giulia De Lellis e il problema alla salute: “Va avanti da molto tempo”.

Nonostante sia in vacanza da molto tempo, Giulia De Lellis trova sempre il modo per mettersi in contatto con i suoi follower. La giovane influencer, infatti, pubblica quotidianamente storie e foto delle sue giornate di relax a Forte dei Marmi insieme al fidanzato Andrea Damante e alla sua famiglia.

Giulia non si limita a postare scatti ma ha anche un contatto diretto con tutte le ragazze e ragazzi che la seguono su Instagram. Proprio nelle ultime ore, infatti, ha risposto a delle domande che alcuni utenti le hanno posto. È in questa circostanza che, Giulia, ha confessato di soffrire da molto tempo di un importante problema di salute. Ha raccontato che, nel corso di questi mesi, oltre che con la pandemia ha dovuto affrontare tutti i trattamenti medici necessari per risolvere il suo problema.





Il problema di Giulia

“Volevo ringraziare tutte quelle persone che sono in pensiero per la mia voce. È spezzata, è rauca. Faccio fatica a parlare ultimamente”. Dunque, per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, un fastidioso problema alla voce e alla gola.

Ancora non sa bene l’origine del problema tanto che sta facendo tutti i dovuti controlli medici richiesti. Attualmente, i dottori stanno studiando tutte le analisi fatte e preso le daranno una risposta. “Speriamo di capire, sono positiva”, ha detto la De Lellis.

La preoccupazione delle fan

Ovviamente, tutte le fan di Giulia hanno iniziato a preoccuparsi. Le hanno mandato tanti messaggi in direct per capire meglio il problema. In molti credevano che il mal di gola e l’abbassamento della voce fosse dovuto al fatto che in estate si sta con l’aria condizionata accesa. Proprio Giulia, però, ha voluto precisare che non si tratta di questo. “Il mio problema alla voce e, quindi, alla gola non è data dall’aria condizionata, purtroppo.

Perché è già da un po’ che va avanti, da un po’ prima di questo inverno”. Così ha concluso.