Cosima Coppola si è laureata. Nuovo traguardo per l'attrice.

Cosima Coppola si è laureata in Economia a Roma, raggiungendo un nuovo meraviglioso traguardo. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram, con alcune foto che la ritraggono con la famosa corona d’alloro. La grande soddisfazione è stata condivisa con la sua famiglia, i suoi amici e tutti i suoi follower.

La ragazza ha iniziato a lavorare che era molto giovane, prima come modella e poi come interprete, ma nonostante questo non aveva mai abbandonato i suoi studi. Oggi, all’età di 36 anni, è riuscita finalmente ad ottenere la sua meritatissima laurea.

Cosima Coppola si è laureata

Inizialmente la donna si era iscritta alla Facoltà di Psicologia, ma poi ha deciso di cambiare e ha scelto gli studi in Economia. Il cambio non è stato molto facile, ma ha spronato Cosima Coppola a dare il meglio di se stessa, tanto che ha raggiunto il suo obiettivo con un 110 e lode. Un traguardo davvero importante per la donna, che nonostante abbia pensato alla sua carriera non ha mai perso la voglia di dedicarsi allo studio e ad inseguire altri obiettivi.

La Coppola ha dimostrato che nella vita si possono fare tante cose, con lo scopo di realizzare i propri sogni.





Nell’ultimo periodo l’attrice si era presa una pausa dal lavoro proprio per concentrarsi su questa fase finale dei suoi studi.

Nonostante questo non ha mai abbandonato la recitazione, soprattutto in teatro. Non appare in tv dal 2018, quando ha fatto parte del cast de “L’isola di Pietro”, ma le fiction a cui ha partecipato sono state davvero tante. Inoltre, nel 2015 ha partecipato anche a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Sulla sua vita privata non si sa molto, perché è una donna molto riservata. Non si sa se ora è single o impegnata, ma in passato ha avuto alcune relazioni con personaggi noti, come Raffaello Balzo e Sergio Arcuri, fratello di Manuela.