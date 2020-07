Elisa Isoardi e Antonella Clerici, tensione: il like strategico

La tensione tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici è stata smorzata da un like su Instagram.

Elisa Isoardi e Antonella Clerici hanno avuto un rapporto ricco di tensione, da quando sono state divise da La Prova del Cuoco. Le due conduttrici mantengono un rapporto molto freddo, probabilmente a causa del fatto che la Isoardi ha preso il posto della Clerici nel famoso programma di cucina.

Lo stesso programma che è stato ufficialmente cancellato e che ha chiuso i battenti solo poche settimane fa. Elisa Isoardi ha pubblicato su Instagram uno scatto in linea con la trasmissione, ovvero la foto di una pizza deliziosa.

Tensione tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici

Elisa Isoardi ha pubblicato la foto di una pizza davvero bellissima e deliziosa e questo ha scatenato una reazione davvero inaspettata da parte di Antonella Clerici, che ha allargato la sua famiglia. La conduttrice ha messo inaspettatamente un like a questa foto e molti sono convinti che sia stato un like strategico. Gli esperti del gossip e della televisione hanno interpretato questo gesto come una mossa distensiva tra le due colleghe, che si sono incrociate molte volte sul set ma che sono state divise dalle scelte riguardo la trasmissione.





I rapporti freddi tra le due conduttrici potrebbero essersi sciolti dopo questo gesto di pace. Antonella Clerici una volta era la padrona di casa de La Prova del Cuoco, ma poi è stata sostituita proprio dalla Isoardi. Ora che il programma ha chiuso i battenti, la Clerici torna a prendersi il posto che merita, con un nuovo cooking show che andrà proprio a sostituire La Prova del Cuoco.