Videochiamata decisamente piccante per il conduttore brasiliano Fabio Porchat: in sottofondo si è vista passare la moglie nuda

Che le videochiamate siano diventate un’esigenza durante l’emergenza coronavirus lo sanno bene intervistatori e intervistati. Tuttavia si corre il rischio di intromettersi eccessivamente nella privacy dei protagonisti, visto che in collegamento con le loro abitazioni può succedere di tutto.

Ne è ben consapevole Fabio Porchat, popolare attore e conduttore brasiliano. In una recente videocall con il politico socialista Guilherme Boulos, infatti, in sottofondo si è vista passare la moglie del presentatore… Peccato però che la donna fosse appena uscita dal bagno e stesse cercando di sgusciare alle spalle del marito abbassandosi il più possibile per nascondere le sue nudità.

A cena da mulher do @FabioPorchat tentando passar sem ser notada na Live com o @GuilhermeBoulos é notícia na Espanha… foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi esse ano… pic.twitter.com/hBQXDAwrBV — Tato Sales (@tatosales) July 22, 2020

Fabio Porchat: la videochiamata “pruriginosa”

I tentativi della donna, completamente in déshabillé e coperta solo da un asciugamano sui capelli, non sono però evidentemente andati a buon fine. Comparendo infatti nell’inquadratura, ha lasciato di stucco l’intervistato, che dopo un iniziale momento di imbarazzo si è messo a ridere insieme allo stesso Porchat. In lontananza si è poi sentita l’involontaria artefice della gag chiedere scusa a Boulos, il quale molto semplicemente ha replicato: “Nessun problema”.

Ecco il video del simpatico imprevisto: https://www.youtube.com/watch?v=AmMTO1l6PQ8